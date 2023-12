FC Barcelone : un flop du Barça fait plonger Lionel Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Lionel Messi vit sa petite vie tranquille aux États-Unis et passe du bon temps à New York en famille. Pourtant, son nom a de nouveau été lié au FC Barcelone... à cause d’un certain Oriol Romeu.

Flop du mercato estival du Barça, au point que l’hypothèse d’un retour à Gérone soit étudié pour janvier, le milieu de terrain espagnol a été défendu par Eric Garcia. Prêté par le Barça au leader de la Liga, ce dernier a pris sa défense sur le dos de Messi !

« Si Messi a échoué... »

« Au final, tout le monde échoue, a-t-il analysé dans L’Esportiu. Si Messi, qui est le meilleur joueur du monde et que j’ai vu jouer a échoué, on peut imaginer que tous les autres peuvent échouer. Mais je suis confiant pour Romeu, que je connais et qui est une personne au mental d’acier. Je sais qu’il a le niveau. »

🎙️🔊 La valoración de Xavi y Pedri, después del partido contra el Valencia: pic.twitter.com/CWK6SqwVLb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2023

