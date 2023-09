FC Barcelone : un grand nom quitte le Barça !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a officialisé ce mardi le départ d'un grand nom du club. Il s'agit de celui de Markel Zubizarreta, qui était le directeur sportif de l'équipe féminine du Barça depuis l'été 2017.

Le message de remerciement du Barça à Zubizarreta

Dans le communiqué annonçant son départ, le club blaugrana a rendu un vibrant hommage au fils d'Andoni Zubizarreta, l'ancien directeur sportif du FC Barcelone et de l'Olympique de Marseille. "Markel Zubizarreta a été l'architecte d'une équipe féminine du Barça triomphante, où il a atterri en 2015 en tant que responsable de la direction sportive et, à l'été 2017, il est devenu directeur sportif. Dans ces six saisons, l'équipe est devenue l'une des références en Europe."

