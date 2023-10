FC Barcelone : un historique prêt à passer chez l'ennemi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La rivalité entre le FC Barcelone et les deux grands de Madrid n'est plus à démontrer. Bien sûr, elle est plus forte avec le Real qu'avec l'Atlético. Mais elle est quand même bien réelle. Il est assez rare de voir des joueurs aller chez l'un ou chez l'autre, et quand c'est le cas, ils sont généralement mal accueillis. Antoine Griezmann peut en témoigner, qui a eu droit à des sifflets en Catalogne puis chez les Colchoneros à son retour ! C'est la même chose chez les dirigeants. Mateu Alemany peut donc s'attendre à des retrouvailles houleuses avec les Blaugranas !

Alemany va s'engager avec l'Atlético

En effet, selon la Cadena COPE, l'ancien directeur sportif du FCB serait sur le point de s'engager avec l'Atlético pour occuper le même poste. Alemany, en désaccord avec Joan Laporta, voulait quitter le Barça au printemps. Il était alors en contacts très avancés avec l'Aston Villa d'Unai Emery. Mais la direction catalane l'a convaincu de rester jusqu'à la fin du marché estival, ce qu'il a fait. Désormais libre, il peut négocier avec qui il le souhaite. Même un rival des Blaugranas !

