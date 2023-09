FC Barcelone : une énorme faille révélée dans l'affaire Negreira ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis la révélation de l'inculpation du FC Barcelone dans l'affaire Negreira, les scénarios les plus noirs ont été imaginés. Et notamment celui d'une expulsion pure et simple de toutes les compétitions, nationales comme internationales. Expulsion qui signerait l'arrêt de mort du club puisqu'il n'aurait plus aucune rentrée financière (à moins de faire des tournées comme cela a été évoqué). Mais c'est oublier que de l'inculpation à la condamnation, il y a un fossé. Et que les dirigeants catalans sont plutôt sereins dans cette affaire.

"Ça n'a pas de sens"

Dans l'émission Partidazo de la radio COPE, l'avocat Emilio Cortes a mis en lumière une erreur manifeste de la cour d'instruction qui prouve que les accusateurs sont en manque de preuves : "Ça donne l'impression d'une certaine confusion au sein de cette cour d’instruction. J’ai découvert que le juge considère Negreira comme un fonctionnaire et, pour moi, cela n'a aucun sens. C'est quelque chose de forcé, comme tout le rapport, ça n’a pas de sens, on dirait que le juge d’instruction essaye de trouver quelque chose car il n’a pas de preuve concernant la corruption sportive".

