FC Barcelone : une stat effroyable plombe Xavi

L’attaque du Barça n’est plus efficace. Les Blaugranas ne convertissent pas assez de tirs, pour preuve une statistique générée par Opta. Cette donnée montre que le FC Barcelone tient un ratio de tirs/but de 11,27%, ce qui positionne le club à la 40e place derrière des équipes comme Gérone (17,59%), leader du classement, le Bayern Munich (16,99%) ou encore le Bayer Leverkusen (16,53%). Les Catalans se trouvent même derrière Lorient, Fulham ou Frosinone ! De quoi faire grincer des dents à Xavi, comme le révèle Sport.

Xavi doit rectifier le tir

Le technicien catalan n'est pas au plus haut de sa forme à Barcelone. Cette statistique aurait même tendance à le pousser un peu plus vers la porte de sortie. Pourtant, il reste des leviers à actionner pour améliorer l'ensemble. Et tout se jouer au niveau du réalisme car il est la 9e équipe qui tire le plus parmi les cinq grands championnats (16,18 tirs/match). A partir de là, le Barça doit tirer en moyenne plus de 30 fois dans un match pour inscrire deux buts. Surprenant pour un champion d'Espagne...

