FC Barcelone : une stat terrible plombe l'ambition de Xavi

Adepte de la méthode Coué et du positivisme à tout-va, Xavi continue de croire en une remontada de son équipe sur les deux co-leaders, pourtant distants de sept points. Mais quiconque a assisté à la laborieuse victoire du FC Barcelone jeudi soir à Las Palmas (2-1) peut difficilement croire que cette équipe a les moyens de revenir sur le Real Madrid, mieux armé à tous les niveaux, et Gérone, plus flamboyant dans le jeu.

Seulement 3 matches pliés avant la 76e

Surtout qu'une statistique montre que les Blaugranas n'ont aucune marge de manœuvre sur la concurrence cette saison. Le quotidien Sport souligne que sur la totalité de la phase aller de Liga, soit 19 matches, les hommes de Xavi n'ont mené que trois fois au score à l'orée du dernier quart d'heure. C'était contre Villarreal, le Betis et l'Atlético. Sinon, le FCB a dû systématiquement lutter jusqu'au bout pour s'imposer. De la bagarre plutôt que du talent, c'est un bon résumé de ce Barça tellement loin des standards "cruyffien" ou "guardiolien" !

🥵El preocupante dato de la primera vuelta del Barça



⏱️Solo en tres de los diecinueve partidos ligueros disputados el conjunto azulgrana iba ganando al minuto 76'



✍️@VictorGlum https://t.co/IepuLZDBJM — Diario SPORT (@sport) January 5, 2024

