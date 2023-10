FC Barcelone : une troisième grosse tuile se confirme pour le Clasico contre le Real Madrid

Forfait pour l’équipe de France, Jules Koundé souffre d’une entorse au ligament interne du genou gauche selon le communiqué publié par le FC Barcelone ce lundi. Alors que Mundo Deportivo annonce le Français très incertain pour le Clasico face au Real Madrid du 29 octobre prochain, le journaliste Toni Juanmarti va encore plus loin en annonçant cinq semaines d’absence pour Koundé et donc son forfait acté pour le choc de Liga.

Une mauvaise nouvelle de plus pour Xavi qui, s’il récupèrera Lamine Yamal (au repos dix jours), Pedri (de retour après la trêve internationale) et probablement Raphinha (dont la reprise est prévue pour la dernière semaine d’octobre), va devoir se passer de trois cadres pour le choc.

En effet, en plus de Jules Koundé, Frenkie de Jong et Robert Lewandowski ont déjà quasiment la certitude de ne pouvoir tenir leur place à Montjuïc pour le premier Barça – Real de la saison. Cela commence à faire beaucoup pour les Blaugranas…

MEDICAL NEWS | Tests carried out have shown that first team player Jules Kounde has a left MCL sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/1MDDeEhu8T