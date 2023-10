FC Barcelone : une tuile de plus pour Xavi en vue du Clasico face au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En ce moment au FC Barcelone, c’est un peu la soupe à la grimace ! Il faut dire que, depuis deux semaines, les blessures importantes s’enchaînent dans l’effectif de Xavi. S’il est possible que le coach du Barça puisse récupérer Pedri et Raphinha avant le très attendu Clasico du 29 octobre prochain face au Real Madrid, Frenkie De Jong, Robert Lewandowski et Jules Koundé au moins sont déjà forfaits.

Gavi blessé avec l’Espagne à l’entraînement

Alors que Lamine Yamal est rentré prématurément de sa première sélection en équipe d’Espagne et va profiter de la trêve pour soigner sa petite blessure, un nouveau pépin a frappé le Barça ce mardi. Selon Carrusel, Gavi s’est blessé à l’entraînement avec la Roja.

Si, pour l’heure, il est encore trop tôt pour crier au virus FIFA et avoir le moindre diagnostic concernant le milieu de terrain, une vraie inquiétude est en train de gagner Barcelone, habitué à vivre ce genre de cascade de blessures à cette période de la saison…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Gavi s'est blessé lors d'une séance d'entraînement. @carrusel — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life