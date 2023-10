FC Barcelone : Vitor Roque fait une grande annonce et donne des nouvelles de sa blessure

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La date de son arrivée au Barça

"Je pourrai rejoindre le Barça en janvier, mais si ce n'est pas le cas, je serai calme et concentré ici à l'Athletico jusqu'à l'été prochain."

Son émotion de rejoindre les Blaugrana

"Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais très heureux. D'abord, je n'y croyais pas, mais quand on a parlé, que je voyais les propositions, j'étais déjà très heureux et j'ai partagé cela avec ma famille, tout le monde était très heureux et excité aussi."

L'intérêt des clubs de Premier League

"J'ai toujours eu la conviction que je serais à Barcelone, j'ai toujours eu la volonté, c'était mon rêve, il a toujours été clair pour moi que je voulais aller à Barcelone."

"Ma convalescence se déroule de manière optimale"

Sa blessure à la cheville

"Je vais bien et je récupère bien, ma convalescence se déroule de manière optimale, je suis très jeune et cela aide beaucoup dans le processus de récupération."

Xavi

"La première fois que Xavi m'a appelé, c’était avec Deco, ils m'ont dit qu'ils étaient heureux d'avoir pu conclure ma signature à Barcelone et qu'ils allaient m'aider de toutes les manières, en tant qu'entraîneur et en tant qu'ami en dehors du terrain."

Son message aux supporters barcelonais

"Je suis très heureux de pouvoir bientôt porter ce maillot et j'ai deux choses à dire : Visca Barça, Visca Catalunya."

