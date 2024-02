FC Barcelone : Xavi a accueilli un renfort secret XXL cet hiver

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone va mieux depuis que Xavi a annoncé son départ après une déroute contre Villarreal (3-5). Les Catalans restent sur deux victoires, et si Vitor Roque, la recrue brésilienne, s'est distinguée en faisant trembler les filets, Sport met en avant l'apport d'une autre "recrue" hivernale : Pedri.

Pedri, facteur X du Barça ?

En effet, le milieu avait beaucoup manqué quand il était sur le flanc, et son retour a métamorphosé l'équipe. L'ancien joueur de Las Palmas monte en puissance depuis son retour à la compétition et il reste sur une brillante prestation à Alaves (3-1). Sport encense son trio avec Frenkie de Jong et Gündogan, et indique que le Barça met tout en oeuvre pour qu'il puisse tenir 90 minutes lors du prochain rendez-vous de Ligue des champions contre Naples.

