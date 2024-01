FC Barcelone : Xavi a fait couler des larmes dans le vestiaire

La défaite du FC Barcelone face à Villarreal à Montjuïc (3-5) aura donc été la goutte d’eau pour Xavi, lequel a annoncé son départ du banc du Barça à l’issue de son contrat en juin. Une décision pas vraiment surprenante au regard de ses dernières conférences de presse mais qui a donc été actée à cette occasion.

Au lendemain de ses propos face aux journalistes, Xavi – accompagné de Joan Laporta – a rencontré ses joueurs dans le vestiaire, l’occasion pour le technicien d’expliquer les motivations autour de son départ.

Si l’on en croit le journaliste de Mundo Deportivo Fernando Polo, l’annonce de Xavi a fait réagir le groupe catalan, lequel a affiché son soutien à l’entraîneur. D’après lui, Gavi, Joao Cancelo et Jules Koundé étaient particulièrement touchés et ont même lâché quelques larmes.

🚨 Xavi a expliqué sa décision de partir dans le vestiaire ce matin et il a grandement été soutenu par ses joueurs. Gavi, Cancelo et Koundé étaient parmi les plus touchés par ses mots et certains n’ont pas pu retenir les larmes. 🥲



