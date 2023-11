FC Barcelone : Xavi a remis les pendules à l'heure après la sortie polémique de Gündogan

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Remonté à l’issue du Clasico perdu face au Real Madrid (1-2), le week-end dernier, Ilkay Gündogan avait eu des mots très forts à l’égard du vestiaire du FC Barcelone : « Je viens du vestiaire et évidemment les gens sont déçus après un match aussi important, si crucial, et un résultat si inutile. J'aimerais voir plus de colère, plus de déception. C'est une partie du problème », avait notamment déploré l’Allemand, qui n’a pas quitté Manchester City pour vivre de telles désillusions.

Il a prôné l'union sacrée

Selon El Chiringuito, Xavi est revenu sur cet épisode devant le groupe blaugrana. Et le coach catalan a indiqué qu'il voyait dans les propos de Gündogan un message positif, plein d'ambition et de détermination. Et qu'il a insisté sur deux mots : unité et famille.

