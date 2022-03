FC Barcelone : Xavi annonce un turnover face à Galatasaray et a un mot pour Messi et Neymar avant Real Madrid - PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de la réception de Galatasaray en huitième de finale aller de la Ligue Europa face à Galatasaray, Xavi a annoncé qu'il allait faire tourner son effectif lors de cette rencontre en raison de l'accumulation des matchs. "Demain, il y aura des changements dans le onze, il y a des joueurs qui sont fatigués et qui accumulent de nombreuses minutes. En haut et au milieu de terrain, nous avons un éventail de possibilités dont nous devons tirer parti", a-t-il confié devant la presse.

L'entraîneur du FC Barcelone a ensuite souhaité le meilleur à ses anciens coéquipiers, Lionel Messi et Neymar, pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. "Messi a fait des merveilles non seulement au Bernabéu, mais partout. Oui, je regarderai le match entre le Real Madrid et le PSG. Je souhaite le meilleur à Lionel et Neymar."

⚡️ 𝙓𝘼𝙑𝙄 𝙇𝙄𝙑𝙀 ⚡️

Barça manager Xavi Hernández speaks to the media ahead of Thursday’s #BarçaGalatasaray in the @EuropaLeague



𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗡𝗢𝗪 𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗧𝗩+

🖥 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/zulEIuKrhU — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 9, 2022