FC Barcelone : Xavi fixe un cap fou et répond aux critiques sur son Barça

Sur le choc face au Bétis

« Nous avons un match difficile à l'extérieur. Le Betis n'a pas perdu à domicile depuis de nombreux matches. Nous entamons la deuxième partie de la saison avec toute l'excitation du monde. Nous avons une différence de points importante avec Gérone et le Real Madrid, mais nous pensons qu'il est possible de revenir et cela dépend de nous. Le Betis joue bien, mais il vous laisse aussi jouer. C'est le meilleur scénario pour voir un bon Barça ».

Sur la semaine de tous les dangers

« Ces prochains matchs marqueront la saison, mais aussi si nous faisons un bon résultat contre le Betis ou l'Athletic. C'est un adversaire que nous ne voulions pas en coupe, mais nous allons nous battre. Mais d'abord, le Betis. Au Barça, tout se joue dans les prochains jours. C'est toujours la même chose ».

« Même si l’environnement ici n’est pas positif… »

Sur son rêve fou de triplé et sa volonté de chasser la négativité

« Je pense toujours positivement et que nous pouvons encore gagner la Liga. Je me souviens du bon match contre le Betis et je pense que nous pouvons revenir en Liga. Nous ne pouvons rien écarter. Nous devons viser tous les titres qu'il nous reste. Nous devons améliorer notre jeu et gagner des matches en étant convaincants. Il y a trois titres très importants et nous voulons nous battre jusqu'au bout (…) Il y a un manque de positivité, mais je me réveille positif, je suis fait comme ça. Même si l'environnement ici n'est pas positif, nous allons tenter notre chance. »

Cancelo forfait, Roque ok

« Joao Cancelo, ce sera compliqué pour demain mais pour la coupe je suis optimiste (…) Vitor Roque avait une petite gêne à la cuisse et c'est pour cela que nous n'avons pas voulu le forcer, mais maintenant il va bien et nous verrons. C'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de choses ».

Sur les difficultés du milieu

« Plus que les résultats, la perte de Frenkie, Pedri et Gavi nous a affecté au niveau de l'identité de jeu car nous avons rarement pu les mettre ensemble avec Gundogan ».

Sur Araujo latéral droit

« Nous savons que le poste naturel d'Araujo est celui de défenseur central, mais pour les besoins de l'équipe, nous avons besoin qu'il joue au poste d'arrière latéral et nous en avons parlé et il a dit qu'il voulait jouer à ce poste (en Supercoupe). Ni lui ni l'équipe n'ont pu le faire, mais il peut s'adapter aux deux positions ».

