FC Barcelone : Xavi peste aussi contre l'arbitrage pro-Real Madrid

Il s'en est fallu de cinq minutes pour que le FC Barcelone soit plongé dans une énorme crise. Après avoir mené 2-0 à la pause, les Blaugranas se sont faits remonter en trois minutes par le Betis. La rencontre était partie pour se conclure sur le score de 2-2 mais Joao Félix puis Ferran Torres ont offert un succès aussi précieux qu'essentiel au FCB. Et ainsi, les médias ont pu parler d'autre chose que de son équipe à Xavi. Et notamment de l'arbitrage du match Real Madrid-Alméria (3-2).

"Il y a des choses qui ne me conviennent pas"

Au Bernabeu, alors que la lanterne rouge menait 2-0, l'arbitre a sifflé un pénalty litigieux en faveur du Real, a annulé le but du 1-3 aux Andalous pour une faute préalable pas évidente puis a accordé le but de l'épaule de Vinicius. Le tout malgré l'assistance de la VAR. Les joueurs d'Alméria étaient scandalisés, de même que leur entraîneur, qui a d'ailleurs été expulsé. Xavi, lui, a préféré rester mesuré tout en faisant bien comprendre qu'il s'était passé quelque chose de louche au Bernabeu : "Si je parle de ce qu'on a vu, je serai sanctionné. Mais tout le monde l'a vu. Il y a des choses qui ne me conviennent pas".

💣 RAJADÓN HISTÓRICO de XAVI tras el Real Madrid-Almería 💣



🔥 "Va a ser muy difícil ganar esta Liga. HAY COSAS QUE NO ME CUADRAN". pic.twitter.com/Rdg4XXAous — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2024

