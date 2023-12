FC Barcelone : Xavi s’ouvre au Mercato et épingle Lewandowski avant Alméria

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le match d’Alméria :

« C'est un match très important, nous devons gagner et marquer trois points pour continuer à y croire car même si cela a été difficile pour nous, nous avons encore des options. Nous devons faire un bon match et il est essentiel de gagner. »

La gestion du Mercato :

« Nous cherchons toujours à renforcer l'effectif avec les pièces qui nous manquent. Avec la perte de Gavi, nous avons besoin d’un profil similaire, mais nous savons que c'est difficile à cause du fair-play. Nous travaillons avec Deco et le président pour voir ce qu'on peut faire. Romeu ? C’est un gars très fort, il est très préparé mentalement et il va nous aider. Il aura encore des minutes et des opportunités (...) Si tout se passe bien, Vitor Roque rejoindra l'équipe après les vacances. C’est un attaquant qui a beaucoup de talent. C'est une très bonne recrue et nous donne de l'espoir car il peut nous apporter beaucoup. »

Lewandowski épinglé :

« Nous devons faire plus de différences et être plus efficaces dans les deux surfaces. Nous ne pouvons pas mettre toute la pression sur un jeune joueur comme Vitor Roque. Nous devons mettre la pression pour être décisifs dans les zones importantes, plus de force aussi bien en défense qu'en attaque. Nous manquons d'efficacité et Lewandowski ne fait pas exception. »

🔊 Xavi: "Nos ha faltado efectividad en las áreas. La situación en la Liga no es cómoda, pero es remontable" pic.twitter.com/04REO7q5sq — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 19, 2023

Podcast Men's Up Life