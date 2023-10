FC Barcelone : Yamal héritier de Messi, un ancien partenaire de La Pulga confirme

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Plus jeune joueur (15 ans et 290 jours) et plus jeune buteur (16 ans et 87 jours) de l'histoire du FC Barcelone, Lamine Yamal a détrôné Lionel Messi dans ces deux catégories. Pour ce qui est de prendre sa place dans le cœur des supporters, il faudra attendre encore un peu. Mais ce qui est certain, c'est que le jeune Espagnol, qui évolue au même poste que La Pulga, est ce qui se rapproche le plus d'un héritier.

"Ronaldinho, Messi... Lamine peut être le prochain"

D'ailleurs, au quotidien Sport qui l'interrogeait sur la question, Rafael Marquez a confirmé la filiation : "Il appartient à ce groupe de garçons doués qui ont un talent inné et qui, quel que soit leur âge, peuvent concourir dans n'importe quelle catégorie et faire la différence. Ronaldinho, Messi... Lamine peut être le prochain. Il a toutes les qualités. Il est évident que nous devons prendre soin de sa progression parce qu'il est encore un enfant". Le Mexicain sait de quoi il parle puisqu'il a joué avec Ronaldinho et Messi chez les Blaugranas et qu'il a entraîné Yamal avec la réserve du FCB...

Le calendrier du FC Barcelone pour la saison 2023-24

Podcast Men's Up Life