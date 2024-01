Malgré sa défense, le FC Barcelone s'impose face au Betis

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il y a des signes qui ne trompent pas... Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone ont connu des destins opposés. Menés 2-0 au Bernabeu par la lanterne rouge, Alméria, les Merengue ont trouvé les ressources (et un arbitrage très favorable) pour s'imposer 3-2 à la dernière seconde. Les Blaugranas, eux, ont mené 2-0 sur la pelouse du Betis Séville et ont laissé les locaux revenir à 2-2 en trois minutes (doublé d'Isco aux 56e et 59e)... Heureusement pour eux, Joao Félix leur a redonné l'avantage à la dernière seconde avant que Ferran Torres ne conclue son hat-trick, leur offrant un succès pas forcément mérité mais très important.

La défense, de point fort en 2022-23 à point faible en 2023-24

Mais la victoire n'est pas forcément ce qu'on retiendra de ce succès catalan. Une fois encore, la défense barcelonaise a été extrêmement fébrile et la faute n'en revient pas qu'au débutant Pau Cubarsi, 16 ans à peine. Comme une semaine plus tôt face au Real Madrid (1-4) en finale de la Supercoupe d'Espagne, toute la ligne défensive du FCB est à blâmer. Avec, en premier lieu, un milieu de terrain Gündogan-De Jong-Pedri pour qui défendre n'est pas naturel. Ensuite, Jules Koundé n'est pas à l'aise dans le couloir droit. Quant à Ronald Araujo, il ne peut pas rattraper les bourdes de tout le temps alors qu'Alejandro Baldé semble cruellement manquer de confiance, malgré son but à Salamanque jeudi en Coupe. Bref, la défense du Barça, qui était son point fort l'an dernier, est devenu son point faible. Et la raison principale pour laquelle gagner un titre - et donc sauver la tête de Xavi - devient très hypothétique...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life