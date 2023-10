PSG, FC Barcelone : Messi encore Ballon d'Or, Guardiola a tranché !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Il entraîne l'un et connait parfaitement l'autre. Raison de plus pour que Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, donne son point de vue sur le duel qui semble plus que jamais opposer Erling Haaland à Lionel Messi pour la prochaine attribution du Ballon d'Or.

Une Coupe du monde remportée

En conférence de presse, l'ancien technicien du FC Barcelone, qui connaît bien la Pulga, a donné son point de vue. Et de toute évidence, Guardiola a du mal à croire que Messi ne rallie pas les suffrages.

"J'ai toujours dit qu'il devrait y avoir deux sections : une pour Messi et une pour les autres. Haaland devrait gagner oui, en effet, il a marqué 50 millions de buts, mais Messi, sa pire saison est meilleure que les autres. Les deux méritent. En réalité, je veux dire que je veux que cela soit Erling parce qu'il nous a aidé mais Leo a remporté la Coupe du monde."

