PSG, Real Madrid : pourquoi le FC Barcelone n'est pas assuré de participer au Mondial des Clubs

La FIFA a dévoilé ce dimanche le calendrier du Mondial des Clubs nouvelle formule qui se jouera du 15 juin au 13 juillet 2025. Le PSG et le Real Madrid sont qualifiés. L'épreuve se jouera désormais tous les quatre ans et réunira les champions continentaux de cette période. En Europe, Chelsea, le Real Madrid et Manchester City, plus le vainqueur de l'édition 2024 de la Champions League. Mais le Vieux Continent aura droit à huit représentants en plus, soit douze au total (contre six pour l'Amérique du Sud, quatre pour l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique, un pour l'Océanie et un invité). Ces huit représentants seront élus sur la base du coefficient UEFA, ce qui fait que le PSG, zéro C1 au palmarès, le FC Porto et le Benfica (peu de chances de la remporter à nouveau) participeront à l'épreuve ! Celle-ci se jouer avec un premier tour de huit groupes de quatre, suivi des 8es, quarts, des demies et de la finale.

Le Barça devra passer devant l'Atlético

Le Barça peut espérer l'un des derniers strapontins, comme l'explique le site Actualité-Barça. "Pour se qualifier à la Coupe du Monde des clubs (plutôt que l'Atletico de Madrid), le Barça doit rattraper 7 000 points sur les Colchoneros. Sachant qu'une victoire représente 2 000 points, qu'une qualification au tour suivant 1 000 points de bonus." Avant d'ajouter : "En passant en quart de final et en gagnant ses deux huitièmes, le Barça gagnerait 5 000 points. Exemple de calcul." Aux Blaugranas de jouer, donc !

