FC Barcelone - Real Madrid : un premier forfait de taille pour le Clasico !

Demain, le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent en finale de la Supercoupe d'Espagne. Comme il y a un an. Les Blaugranas s'étaient imposés 3-1 face aux Merengue, lançant leur sprint final ayant débouché sur le titre en Liga. Douze mois plus tard, la dynamique est plus favorable aux hommes de Carlo Ancelotti. Et comme si cela ne suffisait pas, Xavi a enregistré un forfait majeur ce samedi !

Il ressent encore quelques douleurs

En effet, Joao Cancelo se ressent encore de sa blessure à un genou contractée le 4 janvier à Las Palmas (1-2). Le latéral droit portugais récupérait à la vitesse de l'éclair et avait bon espoir d'être sur le terrain demain pour le Clasico. Mais lors de sa séance d'entraînement de vendredi, il a ressenti quelques douleurs qui ont incité le staff médical à reporter son retour sur les terrains. Une pièce majeure en moins pour Xavi !

👎 Las malas sensaciones de Cancelohttps://t.co/wuHj6xc0Dp — Diario AS (@diarioas) January 13, 2024

