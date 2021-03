Résultat Liga : doublé de Messi et le FC Barcelone assure l'essentiel face à Huesca (4-1)

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone revient à quatre petits points de l'Atletico Madrid dans les hauteurs de la Liga. Telle est l'information importante de la soirée en Espagne. L'autre, c'est qu'un énième record, signé Lionel Messi est tombé. Le génial milieu de terrain du FC Barcelone a en effet ouvert le score, ce soir, dès la 13e minute face à Huesca d'une sublime frappe du pied gauche qui a terminé sa trajectoire en pleine lucarne. Avec cette énième réalisation, La Pulga en est, cette saison, à 21 buts (ou plus) en Liga et ce pour la treizième saison consécutive. Le seul joueur de l'histoire à présenter de telles statistiques.

Le Barça ne s'est pas limité à ce petit avantage et c'est le Français Antoine Griezmann qui a doublé la mise à la 35e minute. Un but également exceptionnel d'une lourde frappe du gauche en pleine lucarne du gardien de Huesca. Juste avant la pause, et sur un pénalty imaginaire, Huesca a réduit le score par Rafa Mir.

Au retour des vestiaires, et sur un corner joué à deux avec Messi, le défenseur Oscar Mingueza (53e) signait son premier but en Liga en catapultant, de la tête, la ballon au fond des filets. Messi s'offrait un doublé (90e) d'une nouvelle frappe du gauche sur un service de Trincao. Les hommes de Koeman laissaient ensuite le temps s'écouler sans proposer quoi que ce soit. Seuls les buts étaient beaux ce soir au Camp Nou. Prochain rendez-vous pour le FC Barcelone, dimanche sur le terrain de la Real Sociedad.