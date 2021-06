FC Barcelone : Antonella révèle un moment intime avec Messi, la toile en prend plein les yeux

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le 24 juin, Lionel Messi soufflera ses 34 bougies. Antonella Roccuzzo lui réserve sans doute un beau cadeau lorsqu’il en aura terminé de la Copa América, où il est engagé avec l’Argentine. En attendant, sa compagne lui a dédié un message très touchant sur son compte Instagram.

Messi fait un câlin à ses enfants

Sur la séquence en question, on peut ainsi voir l’attaquant du FC Barcelone donner un câlin à ses enfants et partager un moment privilégié avant de les mettre au lit. Les images ont fait fureur sur le réseau social, où le côté personnel de Messi et pas toujours mis en avant est souvent très apprécié.

😍 ¡PAPÁ MESSI! 😍



📲 Antonela desvela el lado más personal del argentino en su Instagram.



👉#JUGONES a las 15:10👈 pic.twitter.com/HUiL5YpnYW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 21, 2021