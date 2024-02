FC Barcelone : Deco discute déjà avec un chouchou de Laporta pour remplacer Xavi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Xavi ne sera plus le coach du FC Barcelone la saison prochaine. Le Catalan l'a annoncé après une déroute contre Villarreal (3-5). Pour le remplacer, Deco et Joan Laporta s'activent déjà, et selon Bild, le Barça activerait la piste Hansi Flick.

Flick approché

L'Allemand est apprécié de longue date par Laporta, lui qui avait réalisé un triplé avec le Bayern Munich avant de vivre des heures plus sombres à la tête de la sélection. Le président blaugrana avait déjà pensé à lui en 2021. C'est Deco qui piloterait les discussions. A suivre...

