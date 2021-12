FC Barcelone - Mercato : coup dur pour Fati et cette piste alléchante en attaque !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

Lorsque la piste Arthur Cabral (23 ans, FC Bâle) a été révélée il y a deux semaines par la presse espagnole, les choses semblaient devoir se faire naturellement entre le FC Barcelone et le club suisse. En effet, l'attaquant brésilien ayant la volonté de découvrir un grand championnat, ses dirigeants ne pourraient pas se montrer trop gourmand dans les négociations. Et puis, gros souci pour le Barça, West Ham a fait part de son intérêt et le rapport de force s'est inversé.

Comme l'explique Sport, c'est désormais le FC Bâle qui mène le jeu à sa guise. Il ne veut plus entendre parler d'un prêt et réclame 15 M€ pour son buteur. D'abord réticents à payer, les Blaugrana seraient désormais prêt à verser cette indemnité, mais à condition de la verser en trois fois. Pour le moment, les Suisses ne seraient pas d'accord. West Ham a évidemment les moyens de payer une telle somme et la Premier League intéresse aussi Cabral. Représentant du FC Barcelone au Brésil, Deco est en contact permanent avec l'agent du joueur. Mais l'essentiel est ailleurs : c'est Bâle qu'il faut convaincre désormais !

En parallèle, le journal catalan nous apprend qu'Ansu Fati ne s'est pas entraîné hier avec le reste de ses coéquipiers. Le doute est donc plus que permis pour sa présence contre le Bayern Munich mercredi prochain en Ligue des champions (21h).

Fichajes FC Barcelona | El Barça, dispuesto a pagar 15 millones de euros por Cabral https://t.co/iaVgfFo3vF — tots units fem força (@gartzimaguna) November 29, 2021