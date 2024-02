FC Barcelone Mercato : Jordi Cruyff en successeur de Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Depuis que Xavi a annoncé qu'il quitterait son poste d'entraîneur du FC Barcelone en juin, les noms les plus prestigieux ont été cités pour lui succéder. Jürgen Klopp, Mikel Arteta, Luis Enrique, Hansi Flick... Joan Laporta ne manquera pas de candidatures mais, selon AS, il y en a reçu une qu'il n'attendait pas du tout, celle de Jordi Cruyff !

Jordi Cruyff ne rêverait que du Barça

Le fils de Johan a quitté son poste de directeur sportif du Barça l'été dernier. Il était revenu en juin 2021, à la demande de Laporta. Si Jordi Cruyff a pris la décision de quitter son club de cœur, c'est parce qu'il souhaiterait redevenir entraîneur. Il l'a déjà été entre 2017 et 2021 en Israël, en Chine et en Equateur, va plus ou moins de succès. Moins que plus... Selon AS, non seulement Jordi Cruyff voudrait de nouveau entraîneur mais en plus, son rêve n'est autre que le FC Barcelone ! Mais, bien évidemment, Joan Laporta n'aurait pas l'intention de lui donner sa chance...

