FC Barcelone – Mercato : l’avenir de Messi se joue déjà cette nuit à Miami !

Comme révélé par Sport cette semaine, Lionel Messi (36 ans) pourrait bien quitter l’Inter Miami pour quelques mois afin de retourner au FC Barcelone si son club ne parvient pas à se qualifier pour les play-offs. Cette nuit est notamment un virage décisif puisqu’il s’agit de la dernière chance pour la franchise floridienne de croire encore en une improbable remontada.

Messi de retour pour la dernière chance de play-off de l’Inter Miami

Actuellement 14ème sur 15 alors qu’il ne reste lui plus que trois matchs, l’Inter Miami reçoit le leader de la Conférence Est Cincinnati dans le match de la survie (5 pts séparent les « Hérons » de la 9ème et dernière place qualificative tenue par Montréal). Un match qui devrait bel et bien se jouer avec Lionel Messi selon la version américaine de AS. Présent dans le groupe après un mois sans jouer, le septuple Ballon d’Or est espéré comme le miracle qui permettra à Miami de battre la meilleure équipe de la saison régulière.

Privé de Jordi Alba (blessé) pour ce match (qui se joue à 1h30 heure française), l’Inter Miami ne sera toujours en course pour les play-offs que s’il gagne. Si ce n’est pas le cas, la franchise de David Beckham n’aura plus que deux rencontres sans enjeu à disputer d’ici à la fin du mois d’octobre avant de longues vacances jusqu’à la fin du mois de février. Du côté du Barça, certains souhaitent justement ce scénario pour pouvoir dire au revoir à Messi à l’occasion d’une pige de deux mois en prêt au début de l’année 2024.

