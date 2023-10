FC Barcelone - Mercato : l'Inter Miami a tranché pour Messi, l'Arabie saoudite menace le Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis dimanche matin, on le sait : Lionel Messi va avoir droit à une longue trêve en MLS car l’Inter Miami, qui a été battu ce week-end par le Cincinnati FC (0-1), ne participera pas aux playoffs pour le titre américain. La star argentine sera donc en vacances de fin octobre à fin février prochain.

L'Inter Miami ouvre la porte à un départ en prêt de Messi

Et le FC Barcelone ne serait pas le seul qui voudrait obtenir le prêt de Lionel Messi durant cette longue période. Et pour cause, d'après les informations de Sport, l'Arabie saoudite aimerait également se faire prêter le sextuple Ballon d'Or jusqu'à la fin du mois février. Le journal espagnol nous append également que si la Pulga souhaite partir en prêt, l'Inter Miami compterait respecter son choix et le laisser partir.

¿Jugará Messi en el Barça? 🇦🇷🐐



Todos los detalles de su posible regreso 👀https://t.co/Ttk6Eui0rN — Diario SPORT (@sport) October 9, 2023

Podcast Men's Up Life