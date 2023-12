FC Barcelone - Mercato : la femme de Lewandowski vend la mèche pour l'avenir de son mari

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Courtisé par des clubs d'Arabie saoudite et de MLS, l'attaquant du FC Barcelone, Robert Lewandowski, a la possibilité de quitter le club blaugrana dans les prochains mois. Mais d'après les dires de sa femme, Anna Lewandowska, l'ancien joueur du Bayern Munich, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça, ne devrait pas quitter de si tôt la Catalogne.

"La Catalogne est mon endroit"

"J'espère que nous nous installerons ici et que nous resterons pendant longtemps. Depuis plusieurs mois, je travaille à l'ouverture d'une salle de sport et d'une école de danse à Barcelone, où j'organise également des compétitions sportives. (...) Quand nous vivions à Munich, j'étais complètement absorbée par le travail. Je me retrouvais dans une sorte de tourbillon et je me demandais parfois pourquoi je faisais cela. Robert m'a également posé cette question. Après avoir déménagé à Barcelone, j'ai changé ma façon de voir la vie. J'ai commencé à la valoriser davantage et à en profiter au maximum. Les Catalans m'ont appris qu'il n'y a qu'une seule vie et qu'il vaut la peine d'en profiter. (...) On pourrait dire que la Catalogne est mon endroit, et j'espère que nous nous installerons ici et resterons longtemps, car notre vie quotidienne ici est complètement différente de celle de Varsovie ou de Munich. Nous vivons près de la plage et y passons beaucoup de temps", a confié la compagne de Robert Lewandowski pour le site internet Onet.

