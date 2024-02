FC Barcelone : la succession de Xavi provoque des frictions entre Laporta et Deco

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le chantier s'avère imposant. Et risque fort de provoquer des discussions animées dans les prochains mois au sein de la direction du FC Barcelone. Car si l'on se fie aux dernières informations des médias espagnols, la succession de Xavi au poste d'entraîneur pose déjà problème.

Pas les mêmes envies

Et non des moindres puisque le président Laporta et Deco, en charge du sportif et du recrutement, ne sont pas du tout sur la même ligne pour le futur entraîneur du Barça. Ainsi, et selon le quotidien AS, Laporta aurait deux noms en tête : Hansi Flick et Jurgen Klopp, même si ce dernier s'apparenterait plutôt à un rêve impossible. De son côté, Deco privilégie une piste : celle qui mène à l'ancien entraîneur du FC Nantes, le Portugais Sergio Conceiçao, qui devrait en toute logique quitter le FC Porto au terme de la saison.

A suivre.

