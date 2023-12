FC Barcelone - Mercato : Laporta annonce une recrue et scelle l’avenir de Xavi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone en pleine crise sportive, la moindre sortie de Joan Laporta est scrutée autour de la maison blaugrana. Cette nuit, le président du Barça a pris la parole pour confirmer l’arrivée imminente de Vitor Roque (18 ans) en Catalogne en provenance du Brésil.

« Il est prévu (d’arriver, ndlr) fin décembre ou début janvier, pour ce marché d’hiver. L’idée est d’adhérer le plus tôt possible », déclare-t-il à EFE. Deco nous a expliqué que c’est un joueur qui a un but et je pense que maintenant il fera très bien pour nous, car il peut beaucoup nous aider. Nous avons des joueurs virtuoses, des buteurs naturels comme Lewandowski et il sera un complément à l’équipe. »

« Il est convaincu qu'il restera au Barça »

Par ailleurs, Jota Jordi a fait une révélation sur ce que pense réellement Laporta sur Xavi. « Il est convaincu qu'il remportera des titres et qu'il restera au Barça pendant de nombreuses années », a-t-il glissé cette nuit dans l’émission El Chiringuito.

🤔 ¿QUÉ PIENSA LAPORTA sobre XAVI?



🏆 "Tiene confianza de que ganará títulos y estará muchos años en el Barça".#JotaJordi lo desvela en #ChiringuitoBarcelona. pic.twitter.com/kcQGn1Ro7C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 19, 2023

