FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta prêt à faire une folie pour une autre star que Messi

Voilà désormais deux ans que le Barça a un intérêt prononcé pour le joueur polyvalent de Manchester City, Bernardo Silva. Et Xavi compte bien demander à ses dirigeants de revenir à la charge cet été. Pour venir renforcer le milieu ou l’aile droite, Bernardo Silva est sans doute le joueur parfait pour le Barça, et l’entraîneur catalan en a bien conscience.

Guardiola l’encense encore

Après sa prestation magnifique face au Bayern Munich en Ligue des Champions, auteur d’une passe décisive et d’un but, Bernardo Silva a été une fois de plus encensé par son entraineur Pep Guardiola. L’ancien coach du Barça s’est dit conquis par son joueur, qu’il qualifie comme « l’un des meilleurs joueurs qu’il ait eu sous ses ordres ».