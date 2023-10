FC Barcelone – Mercato : le Barça lève le voile sur son ardoise et répond à la rumeur Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone a fait son possible pour se renforcer sur les dernières saisons malgré les contraintes économiques liées de la gestion de l’ancienne administration, le club catalan se retrouve face à des traites importantes à payer dans un futur proche.

207 M€ de dettes sur les recrues !

En effet, Sport rapporte que les Blaugranas ont encore 207 M€ de dettes en détaillant celle-ci. Sur l’arrivée de Frenkie De Jong, la seule antérieure à l’administration Laporta, le Barça doit encore 16 M€ cette année. Avant la fin de saison, il faudra encore payer 11 M€ de la venue de Jules Koundé en provenance de Séville, 24 M€ du transfert de Raphinha en provenance de Leeds, 10 M€ au Bayern Munich pour Robert Lewandowski et 13 M€ à Manchester City pour la venue de Ferran Torres. Sur Koundé, Raphinha, Ferran et Lewandowski, il restera encore pour 109 M€ de traites…

Eduard Romeo refuse d'évoquer le cas Messi

Malgré toutes ces traites, Eduard Romeo, le vice-président économique du club, reste serein : « Nous avions demandé 4 ans de patience et la situation s'est améliorée en deux ans. La troisième année, la situation sera équilibrée. Sur le plan sportif, il nous a fallu deux ans de patience, et durant la deuxième, nous avons gagné le championnat. De plus, à notre arrivée, la valeur de l'équipe était négative. En raison des salaires élevés de l'équipe, personne ne voulait recruter nos joueurs, même gratuitement. Aujourd'hui, nous avons une équipe jeune et compétitive, avec des joueurs aux prix du marché. Je dirais que nous sommes dans une situation complètement différente ».

Lancé sur la possibilité de faire revenir Messi sur un prêt court en janvier - février, le dirigeant s'est voulu plus évasif : « Nous voulons honorer Messi lorsque les circonstances s’y prêteront. Il le mérite et nous l’attendons avec impatience. Le reste n'est que spéculation dont nous ne parlons pas ».

