FC Barcelone - Mercato : le départ de Depay se précise, Leeds menace les Blaugrana

Memphis Depay et le FC Barcelone, ce sera bientôt de l'histoire ancienne ! Le Néerlandais a compris qu'il n'était pas dans son intérêt de s'accrocher à son rêve de réussite en Catalogne car il risquait de très peu jouer en 2022-23. Il a accepté le principe d'un départ et laisse désormais faire ses avocats, qui négocient avec la direction blaugrana une résiliation de contrat. Le FCB préfèrerait évidemment un transfert voire un prêt avec option d'achat obligatoire à condition qu'il prolonge d'un an. Mais d'après Sport, la Juventus Turin, principal club intéressé avec Tottenham, Chelsea et Everton, veut uniquement se faire prêter l'ancien Lyonnais. Et comme celui-ci refuse de prolonger, on devrait donc se diriger vers une résiliation.

D'Angleterre est arrivée une mauvaise nouvelle pour le Barça. Dans une interview à The Athletic, le président de Leeds, Andrea Radrizzani, a dit tout le mal qu'il pensait du transfert de Raphinha. L'Italien a négocié pendant des semaines avec Chelsea mais a finalement vu le Brésilien décider d'aller au FCB. Il n'a guère aimé les manœuvres en coulisses des dirigeants barcelonais et s'est montré très clair : si les 55 M€ du transfert n'arrivent pas à la date convenue, les deux parties se retrouveront devant les tribunaux.