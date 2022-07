FC Barcelone – Mercato : les premiers mots de Raphinha !

Après de longues semaines de négociations c’est désormais fait ! Raphinha est la nouvelle recrue du FC Barcelone. L’ailier brésilien a signé son contrat ce vendredi au Camp Nou et a été présenté dans la foulée. Le club catalan débourse 60 millions d'euros, plus des bonus dans la transaction.

Devant la presse, l’ancien joueur du Stade Rennais s’est exprimé sur son sentiment après sa signature : « C’est un honneur d'être ici, je suis très reconnaissante d'être ici, merci pour l'effort de chacun. Je suis sur le point de réaliser un grand rêve d’enfant. Je remercie le président et tous ceux qui ont travaillé pour cela. Vive Barcelone et vive la Catalogne. »

🗣️ Raphinha: ❝It's a dream come true since I was a kid, and of my family as well. I'm going to give my best.❞ 💙❤️ pic.twitter.com/sMlJmKkYw2