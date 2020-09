FC Barcelone - Mercato : Luis Suarez vide son sac

Luis Suarez (33 ans) ne sera plus un joueur du FC Barcelone à compter d'aujourd'hui. Arrivé en Catalogne en 2014 peu après la Coupe du monde au Brésil, l’attaquant uruguayen aura depuis formé une paire d’enfer avec son grand ami Lionel Messi. Puisque toutes les bonnes choses ont une fin, il n’oubliera jamais son passage au Barça malgré une fin en queue de poisson.

« Quand le Barça m'a mis sur le marché, il y a eu de nombreux appels. Je me suis senti capable d'aller dans une équipe pour concourir d'égal à égal. Je suis très attiré par ce nouveau défi. Les matchs contre votre ancienne équipe sont spéciaux. J'ai déjà affronté Messi avec l'équipe nationale et cela ne va pas changer notre relation, a-t-il affirmé en conférence de presse. Je les connais (ses futurs coéquipiers), j'en ai déjà parlé à certains. J'ai parlé avec Diego (Godin) et Antoine (Griezmann). Je pars avec beaucoup d'enthousiasme et d'attentes. Elle s'est toujours battue pour la Liga et cela reflète que c'est une équipe compétitive et ambitieuse. J'espère accomplir quelque chose d'important dans une nouvelle équipe. »

Enfin, Luis Suarez a tenu à vider son sac, lui qui a vécu des semaines agitées avec Lionel Messi, présent à la conférence de presse tout comme Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto et Sergio Busquets. « Cela a été un mois fou. Beaucoup de choses ont été dites et inventées. Elles ont été inventées, elles ont fuité et il y a des choses qui ont été indignes. Après, tout le monde connaît ma relation avec Leo (Messi). Quand je suis arrivé au Barça, on a dit : "soyez prudent avec Leo". Mais durant le temps que nous avons passé ensemble, nous avons essayé de faire de notre mieux. Je dois partir fier. »