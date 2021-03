FC Barcelone – Mercato : Messi s'implique déjà dans le futur du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

S'il n'a pas encore tranché concernant une éventuelle prolongation au FC Barcelone au delà de cette saison 2020-21, Lionel Messi (34 ans) est plus que jamais impliqué au sein de son club de toujours. Actuellement, les Blaugranas sont dans une bonne période et le sextuple Ballon d'Or ne veut penser à rien d'autre qu'à bien finir la saison.

En interne, Lionel Messi n'hésite d'ailleurs pas à se mouiller pour Ronald Koeman, quite à s'embrouiller avec le directeur sportif du FC Séville Monchi pour défendre son entraîneur. Une implication également ressentie au sein du staff et avec les jeunes du Barça.

« Messi, il voit tout, comprend tout et pense déjà à l'avenir »

Dans un entretien au média néerlandais AD, l'adjoint de Koeman Alfred Schreuder a fait une confession sur Messi, louant son état d'esprit et sa gestion du vestiaire au travers d'une anecdote : «Nous avons fait une séance d'entraînement et Gérard Piqué ne l'avait jamais fait avec nous. Piqué était blessé depuis longtemps, alors je voulais expliquer quelle était l'intention. Messi nous a rejoint et m'a dit: "Alfred, ce n'est pas nécessaire, je l'ai déjà mis à jour." C'est Messi, il voit tout. Il comprend tout, regarde tout ce qui concerne l'équipe et pense déjà à l'avenir, comme nous ».

L'avenir de Lionel Messi au FC Barcelone pourrait s'éclaircir dès demain si Joan Laporta, le candidat dont il est proche, venait à être élu président du Barça. L'ancien dirigeant est à la lutte avec Victor Font et Toni Freixa.