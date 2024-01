FC Barcelone Mercato : Mourinho s'amuse de la rumeur Barça

José Mourinho est libre depuis que l'AS Rome l'a remercié, et son nom circule en Arabie saoudite où le Portugais serait en concurrence pour occuper le banc du club saoudien d’Al-Shabab avec Bruno Genesio, mais aussi à Naples.

Présent ce dimanche à l'aéroport de Barcelone, Mourinho a été intercepté par El Chiringuito, qui l'a questionné sur son avenir. Sans s'arrêter, le Special One a démenti que son avenir était déjà scellé et il a souri lorsqu'il lui a été demandé s'il pouvait prendre la relève de Xavi au Barça, laissant entendre que cette rumeur était infondée. Selon Marca, le Portugais a également démenti qu'il allait rejoindre l'Arabie saoudite.

Me acaba de confirmar Jose Mourinho @josemourinhotv que no va a entrenar al @AlShababSaudiFC En este momento está en stand-by y tranquilo a la espera de una opción que le motive. pic.twitter.com/KZpFrEebZP

