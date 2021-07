FC Barcelone - Mercato : pourquoi Donnarumma a finalement signé au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

C'est une réalité, le PSG s'est attaché les services de l'un des meilleurs gardiens de la planète, si ce n'est le meilleur. Mais Gianluigi Donnarumma, nommé meilleur joueur de l'Euro, est aussi une sacrée source à ennuis, comme pourraient en témoigner les dirigeants de l'AC Milan, qui ont été ennuyé chaque été ou presque par ses demandes d'augmentation et des prolongations casse-tête. Et c'est peut-être pour ça aussi que le FC Barcelone a préféré renoncer à le recruter.

Car comme le révèle El Mundo Deportivo, le choix premier de Donnarumma et de son agent, Mino Raiola, était de signer au FC Barcelone. Lors du premier contact, les Italiens ont demandé un salaire de 12 M€ net par an. Impossible pour les Blaugrana, en grande difficulté financière. Raiola a donc proposé un salaire fortement réduit la première mais… 24 M€ la deuxième année ! Plus une grosse prime à la signature et l'obligation de faire jouer 15 matches minimum à son poulain, qui aurait accepté d'être le second de Marc André ter Stegen. Joan Laporta a préféré passer son tour et on comprend mieux pourquoi !