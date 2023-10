FC Barcelone - Mercato : Thierry Henry et Beckham donnent des idées à Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Comme révélé par Sport, il existe une possibilité pour que Lionel Messi (Inter Miami, 36 ans) profite de l’élimination précoce de son club en MLS avant les play-offs pour revenir sur un court prêt au FC Barcelone. Si cette éventualité n’est pas encore discutée en Catalogne tant que la franchise floridienne n’est pas officiellement éliminée, il existe bel et bien des précédents.

Les précédents existent en MLS

Patron de la franchise de Miami, David Beckham (48 ans) le sait mieux que quiconque, lui qui avait effectué deux prêts au Milan AC lorsque le LA Galaxy avait raté les play-offs de MLS en 2009 et 2010. A l’époque où il évoluait aux New York Red Bull, Thierry Henry avait aussi profité de cette opportunité pour revenir un mois et dix jours du côté d’Arsenal et y faire ses adieux en 2012.

Contrairement à la Ligue 1, qui se montre relativement peu flexible sur la durée (six mois minimum sauf joker médical), dans certains pays comme en Angleterre, les prêts de deux à trois mois sont autorisés…

Exemple: Le retour de Thierry Henry à Arsenal pendant quelques mois lorsqu’il était en MLS suite à la non qualification de son club aux play-offs. https://t.co/Pwy4R70Ka7 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) October 5, 2023

Podcast Men's Up Life