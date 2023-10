FC Barcelone - Mercato : un ancien crack de l'OL rêve du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Passé par l'Olympique Lyonnais entre 2020 et 2022 où il a laissé un excellent souvenir, Bruno Guimarães évolue depuis un an et demi à Newcastle, qui a déboursé pas moins de 42,1 millions d'euros pour l'arracher de l'OL.

Guimarães a une clause secrète pour aller au Barça

Mais alors qu'il aurait désormais une valeur marchande estimée à 85 millions d'euros par Transfermarkt, le milieu de terrain brésilien, qui rêverait de rejoindre un jour le FC Barcelone, aurait une clause Barça dans son nouveau contrat avec les Magpies, d'après le quotidien espagnol, Sport. Elle s'élèverait entre 65 et 70 millions d'euros. Ce qui veut dire que si c'est le club blaugrana décide de payer cette somme, Newcastle n'aurait d'autres choix que de laisser partir Bruno Guimarães en Catalogne. Mais à l'heure actuelle, un tel accord serait très difficile pour le champion d'Espagne en titre.

📄 La cláusula secreta de un Bruno Guimaraes loco por el Barça



‼️ Según pudo saber SPORT, la renovación de Guimaraes con el Newcastle incluye una cláusula secreta en clave Barça



✍️ @tjuanmarti https://t.co/p3p0XOiGpN — Diario SPORT (@sport) October 14, 2023

