FC Barcelone - Mercato : un énorme coup signé Laporta en perspective ?

Que le FC Barcelone suive depuis des semaines le prodige brésilien, Messinho, n'est en rien un scoop. La presse espagnole a déjà évoqué à de nombreuses reprises l'intérêt du club catalan pour cet ailier de 16 ans, qui évolue à l'heure actuelle à Palmeiras.

Paiement différé

Plus étonnant, et c'est Mundo Deportivo qui l'affirme depuis quelques heures seulement, le Barça a bel et bien l'intention de passer à l'attaque dans ce dossier dès cet hiver. Et de ne pas attendre l'été prochain. Comment ? En différant le paiement total d'un dossier estimé à plus de 60 millions d'euros. Ainsi, le Barça, qui comme tout le monde le sait, souffre de graves problèmes économiques, le club blaugrana paierait un petit pourcentage du transfert dès cet hiver et continuerait de le faire cela jusqu'au mois de juin 2025.

A suivre.

🚨🚨🇧🇷 Le Barça va tenter de signer Estevao « Messinho » Willian !



La décision a été prise. Le club a le feu vert pour passer l’accord.



(MD) pic.twitter.com/bq0K3VsuaQ — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) January 7, 2024

