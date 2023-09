FC Barcelone - Mercato : un joueur menace de faire exploser les finances blaugranas !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Depuis deux ans qu'il est revenu à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a fait tout ce qu'il pouvait pour redresser les finances. Il a laissé filer Lionel Messi, il a activé tous les leviers possibles et le résultat est là puisque les Blaugranas vont aujourd'hui beaucoup mieux. Mais ils ne sont quand même pas totalement sortis d'affaire. Preuve en est que, selon Sport, ils font leur possible pour résoudre l'explosif dossier Frenkie De Jong.

Une prolongation jusqu'en 2029 pour lisser son salaire

Recruté en 2019 pour un salaire de 21 M€, le milieu néerlandais avait accepté des reports pendant la pandémie, au plus fort de la crise financière. En échange de cet effort, il a prolongé son bail jusqu'en 2026, avec obligation pour le club de lui verser ses salaires de la période covid en 2024-25 et 2025-26. Ce qui fait que lors des deux prochaines saisons, il pourrait gagner deux salaires chaque mois. Une "fiche de paie hors marché", selon Sport. L'idée du Barça serait donc de lui proposer une nouvelle prolongation, jusqu'en 2029, pour lisser ses émoluments sur la durée. Les négociations auraient démarré entre Deco et les représentants du joueur.

