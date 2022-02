FC Barcelone - Mercato : une légende du foot argentin attaque Messi et le PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. 1978, la Coupe du monde en Argentine et un attaquant argentin qui se révèle au monde : Mario Kempes. Ce dernier, comme tant d'autres, continue logiquement de donner son opinion sur tout ce qui touche, de près ou de loin, au football de son pays.

Et dans ces cas-là, bien difficile d'occulter Lionel Messi. L'occasion pour Kempes de donner le fond de sa pensée. Et, visiblement, de ne pas se satisfaire de la Pulga dans la capitale française. "Le départ de Lionel Messi du FC Barcelone a fait mal aux deux. Au joueur et bien entendu au club. Barcelone a perdu Messi et cela a clairement affecté les résultats de l'équipe. Messi, quant à lui, a aussi perdu une partie de son éclat et de son niveau en s'installant au Paris Saint-Germain."

Les supporters parisiens apprécieront.