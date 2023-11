FC Barcelone - Mercato : Xavi a flashé sur un ailier, Guardiola le calme

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

L'une des priorités de Xavi et des dirigeants du Barça pour la saison prochaine est de recruter un ailier gauche. Car le technicien veut renouer avec le jeu mis en place par Johan Cruyff à la fin des années 80, ce style très hollandais avec des ailiers percutants chargés d'abreuver l'avant-centre, en l'occurrence Robert Lewandowski. Il y a Lamine Yamal et Raphinha à droite mais personne dans l'autre couloir. Depuis le début de la saison, c'est Joao Félix, qui n'est pas ailier, qui occupe l'espace.

Savio, c'est 20 M€ ou rien

Plusieurs joueurs sont surveillés de longue date par la cellule de recrutement catalane et il s'avère que l'un d'entre eux évolue juste à côté de Barcelone, à Gérone, leader surprise de la Liga. Il s'agit du jeune Brésilien Savio (19 ans), 3 buts et 4 passes décisives en 12 journées. Mais Gérone, c'est le City Group. Et le City Group, bien qu'il y ait plein d'anciens Barcelonais dedans (Guardiola, Beguiristain...), n'a aucune intention de faire une fleur au Barça. Ce sera donc 20 M€ ou rien pour Savio. Un peu cher pour un joueur qui découvre seulement le haut niveau...

