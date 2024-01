FC Barcelone Mercato : Xavi annonce qu'il partira en juin !

C'est une bombe qui vient d'exploser du côté de Barcelone ! En conférence de presse, et alors que son équipe vient de se faire humilier par Villarreal (3-5) à domicile, Xavi a annoncé qu'il quittera ses fonctions en juin : "Je veux annoncer qu'au 30 juin, je ne serai plus entraîneur du Barça. Je pense qu'il faut qu'il y ait du changement et, en tant que Culé, je ne peux pas accepter la situation actuelle".

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a pourtant tenu une réunion extraordinaire ce soir avec le reste de la direction pour plancher sur le sort de son coach. Il a été décidé qu'il serait maintenu à son poste malgré les deux défaites de la semaine et le fait que le club ne remportera pas de trophée cette saison. Mais Xavi, qui avait promis de quitter son poste s'il ne garnissait pas l'armoire à trophées cette saison, a devancé tout le monde en annonçant la fin d'une aventure débutée le 6 novembre 2021.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Xavi Hernández: "I want to announce that on June 30 I will no longer continue as the coach at Barça. I think the situation needs to change course, and as a culer, I cannot allow the current situation." pic.twitter.com/VSEfG2zRNt