FC Barcelone - Mercato : Xavi rêve d'une victime de Cristiano Ronaldo

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Il est parfois des victimes. Celles à qui on avait promis beaucoup de choses, et notamment du temps de jeu, et qui, nécessairement ne peuvent rivaliser avec certains cadrons du ballon rond. C'est le cas du footballeur anglais Jesse Lingard qui, depuis le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, n'est apparu qu'à de très, très rares reprises.

En dépit de cette mise au ban, les dirigeants de MU ont tout de même proposé une prolongation de contrat à Lingard. Sans que. cela aboutisse, le joueur étant, selon certains médias anglais, remonté contre son entraîneur et n'acceptant pas le salaire proposé.

Résultat, le FC Barcelone serait récemment arrivé sur le dossier. Et Xavi ne cacherait pas ses envies de récupérer l'Anglais sous forme de prêt dès le Mercato d'hiver. Attention, toutefois, la presse anglaise évoque également une autre possibilité : que Lingard retourne à West Ham, club dans lequel il avait joué la saison passée, prêté justement par Manchester United.