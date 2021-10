FC Barcelone, OL - Mercato : Messi éjecté du Barça par Depay ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Les révélations sur le départ de Lionel Messi (34 ans) ne s’arrêteront donc jamais. Aujourd’hui, Javier Tebas est encore passé à confesse sur un sujet qui semble le travailler depuis la signature de l’attaquant argentin au PSG cet été.

« J'ai dîné en juillet chez Laporta et il a accepté de signer l'accord CVC, a dévoilé le président de La Liga à la Cadena COPE. Je ne sais pas si Messi en est ressorti renouvelé, mais j'ai ensuite reçu un appel : "Pouvons-nous accélérer le CVC ? Le garçon (Messi) devient nerveux...". Je lui ai dit : "Le jour où il partira, Florentino va essayer de le choper" et il m'a répondu : "Non, non, j'ai de la personnalité". Derrière cela, il y a Florentino, je n'ai aucun doute. »

Au sujet de la non-prolongation de Messi, Tebas martèle qu’il pu rester au Barça sans les recrues estivales arrivées entre temps au FC Barcelone ! « Il y avait un accord selon lequel si ceux qui ont conclu l'accord CVC pouvaient allouer 15% de cet argent aux joueurs. A mon avis, ils auraient pu signer Messi. Laporta a signé des joueurs comme Depay, Agüero... s'il n'avait pas signé ces joueurs, Messi aurait pu rester », a-t-il conclu. Les socios du Barça devraient apprécier...

