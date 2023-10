FC Barcelone, PSG - Mercato : Messi de retour au Barça pour deux mois ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

C’est un scénario qui n’était pas spécialement envisagé mais qui devient réellement d’actualité au fur et à mesure que la saison avance : et si Lionel Messi profitait de la (trop ?) longue trêve américaine pour s’offrir une pige en Europe ?

Son Inter Miami avant dernier de MLS et quasiment éliminé des Play-offs pour le titre, Lionel Messi pourrait se retrouver en vacances dès la fin du mois d’octobre… et ce jusqu’à la reprise de la saison 2024 fin février et début mars. Une période de chômage technique très importante qui ouvre la voie à un prêt du septuple Ballon d’Or. Une option que le FC Barcelone, club de toujours de la Pulga, va étudier.

Vers une pige de Messi au Barça ?

En effet, si l’on en croit Sergi Capdevila, journaliste pour Sport, le Barça se tient au courant de l’avancée de la saison de Miami. Si un retour en prêt de Lionel Messi n’est pas encore évoqué en interne, les récentes blessures qui ont touché les Blaugranas conjugués à la possibilité d’un retour pour deux mois de Messi poussent à une réflexion plus profonde.

Le journaliste catalan assure qu’un « accord est possible ». Pour rappel, le patron de la franchise de Miami David Beckham avait lui-même activé cette possibilité lorsqu’il évoluait au LA Galaxy en rejoignant le Milan AC pour quelques semaines. Une bonne occasion pour Messi de faire des adieux dignes de ce nom au Camp Nou ?

