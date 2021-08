FC Barcelone, Real Madrid : les larmes de Messi ont bouleversé l'Espagne

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Marca : « J'ai fait tout ce qui était possible pour rester »

Marca titre sur les larmes de Lionel Messi lors de sa conférence de presse d'adieu au FC Barcelone. Le média madrilène revient longuement sur les explications de l'Argentin. Il est aussi question en appel de Une sur les débuts d'Alaba avec le Real Madrid contre l'AC Milan (0-0) et sur les réponses de Memphis et Demir à la « dépression » qui touche le Barça (victoire 3-0 contre la Juve au Gamper).

AS : « J'ai fait tout mon possible »

Même choix éditorial pour l'autre grand quotidien de Madrid qui cadre sur les yeux rougis de la Pulga et ses déclarations les plus fortes. La conférence de presse de Lionel Messi pour son départ du Barça efface presque totalement les résultats des derniers matchs de pré-saison et le nul sans éclat du Real contre le Milan (0-0).

🌔 ¡Buenas noches!



📰 Esta es nuestra #PortadAS del lunes 9 de agosto



✍️ "Hice todo lo posible"

Mundo Deportivo : « Je veux rester »

Sobre, efficace, direct. MD appuie sur l'émotion de Lionel Messi, lequel était prêt à baisser de 50% son salaire au FC Barcelone pour rester. Un geste qui n'a pas suffit pour faire homologuer son contrat par la Liga...

SPORT : « Tous les Culés pleurent avec toi, Léo »

Si le « Gamper reste à la maison », c'est bien évidemment Messi qui fait la Une sur SPORT avec un édito clair du média pro-Barça : « Merci, merci et un million de fois merci » pour le géant argentin.

#PortadaSport 🗞



😢 Todos los culés lloramos contigo, Leo



👏🏻 Gracias, gracias y un millón de veces gracias

L'Esportiu : « Reviens quand tu veux »

Le plus catalan des quotidiens ibériques revient aussi sur les larmes de Messi qui ont fait « pleurer tous les Barcelonais », remerciant au passage l'Argentin de sa pudeur de ne pas avoir remis de l'huile sur le feu. L'Esportiu a aussi pris date du retour de Lionel Messi, lequel a promis de revenir quand il arrêtera de jouer. En parallèle, lors du trophée Gamper, le Barça « essaie de tourner la page sans penser au fait qu'il est orphelin » de sa star...